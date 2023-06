Mari Saade revela mal-estar e precisa ser socorrida por amigas: ‘Pressão alta e taquicardia’

Atriz Mari Saade, esposa de Stênio Garcia, passa mal após polêmicas envolvendo harmonização facial do ator

Nesta quarta-feira, 14, a atriz e influenciadora digital Mari Saade, esposa do ator Stênio Garcia, usou suas redes sociais para revelar que acabou passando mal durante a tarde, após as polêmicas envolvendo o SBT e a harmonização facial feita no marido. A famosa precisou ser socorrida por amigas, mas já passa bem.

“Oi pessoal, hoje passei por uma situação [...] Eu estava com a pressão muito alta, 16 por 10, porque hoje eu implorei ao SBT, eu já tinha ido ontem lá, fui ao SBT por causa das dentistas, que fizeram a harmonização no Stênio, que ficou maravilhoso”, começou a atriz, em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram.

“E ele inchou, por conta da cortisona. E aí, a gente nem ligou para a repercussão, mas eles ligaram [risos]. Aí, eu pedi que não viessem, mas eles vieram aqui, quando eu vi estava todo mundo aqui, então eu tive que fazer. Eu não queria ter feito, eu implorei, que não fosse feito hoje, porque meu maridinho está aqui com uma dor ciática”, continuou Mari, ao mostrar Stênio deitado na cama.

“Tá com uma dor ciática e eu vou ter que operar. De repente, estou sentada na minha casa [...] Quando fui invadida por esse senhor, Leo Dias, na minha casa, não é uma pessoa que eu sigo, uma pessoa que eu não conheço, eu vi ele berrando na minha casa, no meu espaço sagrado, eu sou agredida. Aí eu falei: ‘Eu vou bater em vocês, eu vou massacrar vocês, como é que o Silvio Santos tem coragem de ter uma pessoa que agride a quem está abrindo as portas para o SBT e quem deu audiência para eles ontem’, quando eu quis dizer bater, eu quis dizer na justiça”, explicou.

Uma amiga de Mari que estava no quarto, advogada, ainda confirma o lado da história da atriz, afirmando novamente que ela teria se sentido invadida pela produção e pelo colunista de fofocas, o que explicaria o surto. “Senti que foi de forma deselegante a forma como foi ao ar”, defendeu a advogada, em um momento do vídeo.

“Eles bateram na minha alma e no meu coração. Eu não convidei eles, não pedi para que viessem, eu estava passando mal”, completou a atriz, reforçando que a equipe que acompanhou Leo Dias até o local ficou chocado com a atitude do jornalista e que acompanhou a atriz até as amigas chegarem.

Na legenda da postagem, Mari explicou que acabou passando mal após o ocorrido com a emissora: “Recebendo amigas em casa que me socorreram com pressão alta e taquicardia. Aqui um bate-papo com a Dra. Renata Moço de São Paulo, esclarecendo coisas muito importantes. Boa noite”.

Esposa de Stênio Garcia se revolta e pede a demissão de Leo Dias ao vivo: "Absurdo"

Durante o quebra-pau, Mari Saade acabou pedindo a demissão de Leo Dias. A atriz criticou a "imprensa do mal" que criticou o resultado do procedimento. "Pegaram o pior ângulo. A gente sabe que ficou maravilhoso, foi uma obra de arte. Internet é coisa de ninguém", disparou. Foi então que Leo Dias entrou ao vivo e detonou a postura da esposa de Stênio Garcia porque entendeu que ela não gostou de um comentário seu ao vivo. "Eu falei que ficou exagerado, isso é só minha opinião. Se vai aparecer na televisão, é porque tá suscetível à opinião alheia", afirmou ele de forma agressiva.

Marilene Saade então ameaçou os jornalistas e disse que Silvio Santos deveria demitir Leo Dias. "Não era pra ele, se a carapuça entrou quando eu disse "imprensa do mal" (...) Vocês só querem audiência e estão me expondo aqui na minha casa. Acho que o Silvio Santos deve demitir esse cara. Eu vou massacrar vocês. É um absurdo", disse ela que foi aos prantos.