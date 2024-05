Sophie Charlotte renova o bronzeado em dia na praia

Sophie Charlotte aproveita momento de folga das gravações da novela 'Renascer' para renovar o bronzeado na praia no Rio de Janeiro

A atriz Sophie Charlotte aproveitou a manhã desta quinta-feira, 23, para curtir uma praia no Rio de Janeiro. A estrela foi flagrada pelos paparazzi enquanto renovava o bronzeado ao ar livre.

Sozinha, a artista foi fotografa de biquíni branco enquanto curtia o dia ensolarado na areia e também após um mergulho no mar para se refrescar.

Atualmente, ela está no ar na novela Renascer, da Globo, na qual interpreta a personagem Eliana.

A separação

O casamento da atriz Sophie Charlotte com o ator Daniel de Oliveira chegou ao fim. Os dois ficaram juntos por 8 anos e tiveram um filho, Otto.

A separação foi confirmada nesta segunda-feira, 29, pela assessoria de imprensa deles ao site da Quem, mas sem revelar detalhes sobre o término.

Os rumores sobre o fim do casamento surgiram após uma mensagem de Daniel no aniversário de Sophie, quando ele falou do relacionamento deles no passado. "Comemore seu dia com toda felicidade e muito amor. Continue sempre essa pessoa maravilhosa, com esse brilho bonito no olho e o coração gigante. Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante. Além de tudo, você sempre foi uma mãe extraordinária pro nosso Otto. Aprendi a ser um pai melhor, vendo a mãe que você é. Te admiro muito e lhe exaltarei sempre. Que seus caminhos sigam abertos pra vida e pro mundo… você merece seus sonhos", disse ele.

Sophie e Daniel começaram a namorar após trabalharem juntos na novela O Rebu, de 2014. Eles se casaram em 2016, quando ela já estava grávida do primeiro filho deles.