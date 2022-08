Sophia Abrahão faz poses arrasadoras ao usar vestido tomara que caia bem justinho: ''Gata demais!''

Sophia Abrahão arrancou elogios da web ao surgir usando um vestido de tomara que caia de couro, super justinho ao corpo

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 16h54

Nesta sexta-feira, 26, Sophia Abrahão (31) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar toda sua beleza, publicando fotos usando um look arrasador. A atriz surgiu na sala de sua casa, fazendo poses sensuais, enquanto usava um vestido tomara que caia de couro, super justinho ao corpo.

Nas imagens, a ruiva chama atenção ao apostar em um modelo de vestido preto, com detalhes em vermelho, combinando com uma meia calça e um coturno. Ela ainda fez uma maquiagem deslumbrante, com direito a um batom vermelhão e deixou seus cabelos soltos e lisos.

O visual da artista chamou atenção de seus seguidores que rapidamente passaram a comentar no post: "A mulher mais linda desse Brasil!", escreveu um. "Gata demais!", falou outro. "Que mulher é essa!", disse ainda um terceiro.

Confira as fotos de Sophia Abrahão usando um vestido tomara que caia de couro, bem justinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophia Abrahão (@sophiaabrahao)

Sophia Abrahão musa o visual e surge ruiva

Recentemente, Sophia Abrahão surpreendeu seus seguidores ao exibir o mais novo visual que adotou, deixando as madeixas bem ruivas.

