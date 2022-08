Sophia Abrahão muda o visual e surge ruiva: "Linda demais"

Esbanjando beleza, Sophia Abrahão mostra seu novo visual nas redes sociais e surpreende a web

Na última segunda-feira, 15, Sophia Abrahão (31) surpreendeu seus seguidores nas redes sociais. A atriz compartilhou uma série de fotos e mostrou sua mudança de visual.

Através de seu perfil no Instagram, Sophia mostrou o novo visual, ela adotou os cabelos ruivos para a nova fase: "Meus primeiros registros ruiva", escreveu na legenda do post, agradecendo também os profissionais responsáveis pela mudança.

Não demorou para os fãs e amigos de Sophia Abrahão marcarem presença nos comentários da publicação da atriz: "Tá muuuuito linda essa ruiva", escreveu um. "Deslumbrante", disse outro. "Linda demais", disse a terceira.

Confira o novo visual de Sophia Abrahão:

Sophia Abrahão se declara para Sérgio Malheiros em vídeo especial

Recentemente, Sophia Abrahão aproveitou o dia para compartilhar um vídeo especial ao lado do amado, Sérgio Malheiros (29). Em seu perfil no Instagram, Sophia Abrahão mostrou alguns momentos especiais que viveu ao lado de Sérgio e se declarou ao som da música Those Eyes, da banda New West.

No vídeo em que o casal apareceu curtindo um ao outro, Sophia aproveitou para se declarar com a música: "Porque todas as pequenas coisas que você faz, são o que me lembram porque eu me apaixonei por você", diz a letra da canção.

