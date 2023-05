Soneca! Jade Picon aparece descansando na areia da praia após exercício físico

Jade Picon aproveitou uma pausa no exercício ao ar livre para tirar uma soneca na areia da praia

A influenciadora digital e atriz Jade Picon (21) foi flagrada em um momento inusitado na manhã desta quinta-feira, 25, em uma praia no Rio de Janeiro. Ela foi praticar exercícios ao ar livre e aproveitou uma pausa para tirar uma soneca.

A estrela foi fotografada deitada na areia e dormindo com o boné cobrindo o rosto depois de praticar futevôlei com seus amigos. Jade usava com uma camiseta branca de manga comprida e shorts justo ao corpo.

Recentemente, Jade Picon voltou a surpreender seus seguidores. A influenciadora surgiu com um novo corte de cabelo, mais curtinho e mostrou o resultado do novo visual para seus seguidores. A atriz também compartilhou selfies com o novo corte. “Mais curtinho”, escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial.

Vale lembrar que ela está de férias da TV desde o fim das gravações da novela Travessia, da Globo, na qual interpretou a personagem Chiara. Recentemente, Jade Picon contou que quer continuar atuando após a sua estreia em Travessia. “O desejo de continuar atuando existe e pretendo levar isso para a minha vida, mas também tenho outras partes da minha vida e carreira que precisam da minha atenção após o fim das gravações”, disse ela à Harper's Bazaar Brasil.

Além disso, ela comentou sobre as críticas que recebeu ao longo da novela. “As críticas construtivas eu trouxe muito para mim e me ajudaram a evoluir no meu trabalho. Os comentários baseados em ódio, lidei como sempre lido, que é não engajar, não deixar que isso afete a minha vida”, contou.

Veja as fotos de Jade Picon na praia:

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews