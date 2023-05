Jade Picon aposta em mudança radical no visual: ‘Mais curtinho’

Atriz Jade Picon ousa e deixa cabelo ainda mais curto, arrancando enxurrada de elogios

Nesta sexta-feira, 19, a atriz e influenciadora digital Jade Picon (21) usou suas redes sociais para mostrar que ousou ainda mais! A musa, que estava ao vivo recentemente com a novela das nove da TV Globo, Travessia, cortou ainda mais seu cabelo, deixando os fios bem curtinhos, um pouco acima de seu ombro.

“Mais curtinho”, escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, marcando o cabeleireiro João Bosco, responsável pelo lindo corte nos fios da atriz. Jade ainda completou a legenda com alguns emojis de uma mulher cortando o cabelo.

Os comentários foram inundados de elogios para exaltar ainda mais a perfeição da atriz, que conseguiu ficar ainda mais linda com o cabelo mais curto. “Gataaa”, escreveu a atriz Marina Ruy Barbosa. “Lindaaaa! Amei”, exclamou a atriz Vanessa Giácomo. “Amei Mami”, comentou a cantora Pabllo Vittar. “Linda de qualquer jeito”, comentou um outro internauta. “Ah meu Deus… agora bateu um gatilho para cortar o meu”, brincou uma outra seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Jade Picon.

Veja a publicação feita pela atriz e influenciadora digital Jade Picon mostrando que deixou seu cabelo ainda mais curto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)



