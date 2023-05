Jade Picon dá show de beleza ao posar com a barriga à mostra

A influenciadora Jade Picon recebeu chuva de elogios de seus seguidores ao posar com look luxuoso que deixava sua barriga à mostra

Nesta quinta-feira, 18, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar fotos de seu look em seu Instagram. A influenciadora surgiu com um look luxuoso em um restaurante.

A atriz da novela “Travessia” posou para fotos comendo ostras em um restaurante luxuoso. Seu look branco e dourado tinha estampa de animais marinhos como estrelas do mar.

O look da grife Versace era composto por uma jaqueta, um cropped que deixava a barriga da influenciadora à mostra e shorts.

Os seguidores de Jade adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários das fotos! “Diva”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Cara, que gata”.

“Ela é o PODER”, reagiu uma seguidora às fotos postadas pela intérprete da personagem Chiara. Outra fã elogiou: “Perfeição”.

Ainda nesta quarta-feira, 17, Jade causou comoção entre seus admiradores ao publicar uma série de fotos posando e fazendo carão com um look decotado. “São demais os perigos dessa vida para quem tem paixão, principalmente...”, escreveu a morena na legenda do post, parafraseando uma canção de Vinicius de Moraes.

Paris!

Quem também recebeu diversos elogios dos seguidores ao surgir luxuosa foi a atriz Maisa Silva. A estrela da série “De Volta Aos 15” posou para fotos em Paris.

A estrela surgiu com um conjunto azul estiloso passeando com amigos pelas ruas da capital francesa, e ainda posou para cliques com a Torre Eiffel ao fundo.