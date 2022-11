Solteira, Simaria impressiona ao exibir curvas impecáveis de biquíni: "Fiquei sem ar"

A cantora Simaria publicou uma sequência de cliques de biquíni e arrancou elogios ao exibir seu corpaço

Na tarde deste domingo, 27, Simaria Mendes(40) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar novos cliques esbanjando beleza.

A cantora deixou os seguidores sem fôlegos ao publicar no feed do Instagram algumas fotos exibindo sua barriga sarada e suas curvas impecáveis ao ser fotografada de biquíni.

A artista aproveitou a publicação para deixar uma reflexão aos fãs. "Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado lá. Tem gente enganado a gente, veja nossa vida como está.. Mas sei que um dia a gente aprende... Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança", escreveu ela.

O post rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Surtam com essa perfeição", comentou outra. "Fiquei sem ar", confessou um internauta. "Uma das mulheres mais bonitas do Brasil", afirmou um fã.

Recentemente, Simaria rebateu os comentários negativos que recebe sempre que posta fotos de biquíni ou com looks mais justos e decotados. "As pessoas se incomodam o tempo todo porque posto minhas fotos… engraçado se um homem posta foto de sunga sem camisa ele é o GOSTOSÃO, mas se eu posto de biquíni sou p***, vulgar, quero me aparecer, estou doida", lamentou ela.

A artista ainda confessou que fica triste em ver que a maioria das críticas venha de mulheres. "Esses são só alguns dos comentários que eu recebo… e o que me deixa mais triste é uma mulher diminuindo a outra", completou.

Confira as fotos de Simone Mendes esbanjando beleza:

