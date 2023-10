Solteira, Paula Fernandes surge deslumbrante na praia: ''Maravilhosa''

Após anunciar término, Paula Fernandes surge plena curtindo praia em grande estilo

A cantora Paula Fernandes deu um show de beleza ao exibir uma foto curtindo Fernando de Noronha. Neste sábado, 14, a cantora, que está solteira após anunciar o término de seu namoro, posou deslumbrante no local.

Usando uma roupa de banho cheia de elegância, a sertaneja roubou a cena no local ao esbanjar suas pernas torneadas. De óculos escuros e com os cabelos soltos, ela fez pose e se mostrou plena no momento de folga.

Nos comentários da publicação, a famosa recebeu vários elogios. "Que linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros ao vê-la.

Nas últimas semanas, no mesmo dia em que Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento, Paula Fernandesrevelou o término do seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello. Os dois estavam juntos desde 2019.

Leia também:Paula Fernandes causa com espartilho jeans: ''Não ficou legal''

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes sofreu grave acidente

Na noite de 27 de agosto de 2022, véspera do aniversário de Paula Fernandes, a sertaneja dirigia na rodovia Castelo Branco, quando voltava do interior de São Paulo, ao lado do namorado, Rony Cecconello. Na ocasião, a traseira do veículo da cantora foi atingida por um carro e Paula Fernandes perdeu o controle da direção. O veículo capotou algumas vezes, mas a sertaneja e o parceiro foram salvos pelo cinto de segurança e saíram ilesos do acidente.

"Ainda não sei bem como estou… Só sei que estou viva e que ontem renasci… Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que achei que seria o nosso fim", compartilhou Paula Fernandes nas redes sociais após o acidente . "Nós estamos bem, assustados, mas bem. Machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões", acrescentou.

"Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava… E ele estava bem!", relatou a cantora sobre o momento em que o carro capotou.