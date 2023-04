Solteira, Aline Campos ostenta corpaço escultural em vídeo de biquíni branco: ''Que mulher''

Após anunciar término definitivo com Jesus Luz, modelo Aline Campos rouba a cena ao surgir de biquíni branco cavado em vídeo

A influenciadora digital Aline Campos (35) deixou os seguidores babando na manhã desta segunda-feira, 03, ao postar um vídeo em que aparece de biquíni!

No registro, publicado em seu feed no Instagram, a modelo surgiu usando um look branco bem cavado e tomara que caia na parte de cima. Com os cabelos soltos, a musa fitness chamou atenção pela beleza e esbanjou sensualidade ao fazer diferentes poses para a câmera ao som de música do cantor Thiaguinho.

A atriz apostou no carão, exibiu suas curvas perfeitas com o abdômen sarado e empinou o bumbum para as lentes. Ela ainda posou de boné rosa combinando com o visual. “Hey mundoooo!! Boa semana pra gente!! LUZ!”, escreveu Aline na legenda.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Linda demais", "Gostosa", "Mulher, você é um deboche. Mega sena acumulada", "Que mulher", "Deusa", "Perfeita", "Simplesmente maravilhosa", "Que gata", "Está mais linda com esse corpo, sem maromba", destacaram.

Confira o post de Aline Campos de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Após reatar, Aline Campos termina namoro com Jesus Luz

A modelo e atriz Aline Campos anunciou que ela e o modelo Jesus Luz (36) colocaram um ponto final definitivo na relação. O ex-casal chegou a voltar depois de terminar anteriormente, tentando dar mais uma chance ao relacionamento, porém, escolheram seguir como amigos.

“Na verdade, nós nunca voltamos, nos reconectamos, sem rótulos, para tentarmos ajeitar o que antes nós não estávamos conseguindo”, revelou a modelo, durante uma entrevista ao colunista de fofocas Leo Dias, do portal Metrópoles. “Escolhemos mais uma vez seguir como amigos", completou ela. Na última sexta-feira, 31, a modelo compartilhou um grande desabafo em suas redes sociais, falando sobre como gosta de passar um tempo sozinha.

