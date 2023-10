Solange Frazão ostenta corpaço ao curtir dia na piscina: "Um arraso"

A musa fitness Solange Frazão impressionou os seguidores ao exibir o corpaço

A apresentadora e ex-modelo Solange Frazão, de 60 anos, elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpão escultural ao curtir o dia ensolarado à beira da piscina.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a musa fitness ostentou seu corpo definido ao surgir usando um biquíni branco, enquanto fazia várias poses. Ao dividir as imagens, ela deixou uma reflexão. "Não é sobre viver. É sobre descobrir o que te faz viva", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram impressionados com a beleza e a boa forma de Frazão, e encheram a postagem de elogios. "Nossa, que perfeita", disse uma internauta. "Sempre linda e em ótima forma", escreveu outra. "Um arraso essa mulher", comentou uma fã. "Musa do verão", falou mais uma.

Solange sempre compartilha fotos exibindo seu corpo nas redes sociais, e recentemente, ela chegou fazer um antes e depois impressionante ao resgatar uma foto de quando tinha 30 anos. "É uma realização enorme quando olhamos pra trás e confirmamos que tomamos as decisões certas e hoje estou aqui sendo história e inspirando com meus exemplos tão puros e verdadeiros. Obrigada sempre por tanto carinho e reconhecimento. Hoje minha missão é convencer você de que TUDO VALEU A PENA principalmente pela SAÚDE e BEM ESTAR", declarou ela.

Confira as fotos:

Solange celebra o aniversário do neto

Em setembro, Solange Frazão encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma sequência de cliques com o neto, Tom. O menino, filho de Thábata Frazão, completou cinco anos de vida, e a vovó coruja fez questão de celebrar.

"Tom 5 aninhos. Parabéns, lindo da vovó! Tomtom… Assim que colocou os pezinhos neste mundo eu já estava lá… pertinho… do seu lado… agradecendo a Deus por mais essa benção que tem nome... Tom. Geminiano, genioso, sabe o que quer, bravudo, excelente piloto, ama Camaro amarelo… é extremamente carinhoso e amoroso. Deus te abençoe e realize todos os seus sonhos nesta vida", escreveu a artista. Veja as fotos!