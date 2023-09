Com cliques encantadores, Solange Frazão comemora aniversário do neto: "Lindo da vovó"

A musa fitness Solange Frazão prestou uma bela homenagem no aniversário de cinco anos do neto, Tom

Solange Frazão encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma sequência de cliques com o neto, Tom. Nesta quarta-feira, 6, o menino, filho de Thábata Frazão, completou cinco anos de vida, e a vovó coruja fez questão de celebrar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a musa fitness e influenciadora digital postou uma sequência de cliques agarradinha com o neto, e também com outros familiares, na legenda da publicação se declarou para o pequeno.

"Tom 5 aninhos. Parabéns, lindo da vovó! Tomtom… Assim que colocou os pezinhos neste mundo eu já estava lá… pertinho… do seu lado… agradecendo a Deus por mais essa benção que tem nome... Tom. Geminiano, genioso, sabe o que quer, bravudo, excelente piloto, ama Camaro amarelo… é extremamente carinhoso e amoroso. Deus te abençoe e realize todos os seus sonhos nesta vida", escreveu a vovó.

Os fãs de Solange ficaram encantados com os cliques e também parabenizaram o menino. "Parabéns pro Tom!! Que Deus o abençoe sempre", disse uma seguidora. "Parabéns!!!!!! Feliz aniversário pra esse neto tão lindo", escreveu outra. "Parabéns!!!! Deus abençoe sempre com saúde, amor e felicidade sempre", desejou uma fã.

Além de Thábata, Solange também é mãe de Bruna e Lucca Frazão. Os três são frutos de seu casamento com o empresário Paulo Roberto Saraiva Figueiredo, com quem foi casada de 1981 a 1991. Ela também é avó de Thiago, Maria Luiza e Maria Helena.

Confira a homenagem:

Solange Frazão exibe corpaço real em vários ângulos

A musa fitness Solange Frazão esbanjou sua boa forma na piscina de sua mansão. A famosa compartilhou uma série de cliques no local e chamou a atenção ao exibir suas curvas torneadas em vários ângulos.

Aos 60 anos, a influenciadora mais uma vez falou sobre se cuidar até sua idade. A artista celebrou suas conquistas de saúde e curvas saradas até então. Usando um biquíni listrado, ela exibiu seu corpaço definido. "Entre o plantar e colher, está o CUIDAR", refletiu ela na legenda. Confira os cliques!