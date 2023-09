Simony exibe novo visual após tratamento contra câncer: “Cheguei até aqui”

Simony emociona ao mostrar transformação no visual após sofrer queda capilar em meio a tratamento contra câncer de intestino

Neste sábado, 30, a cantora Simony passou por uma transformação em seu visual para retornar aos palcos. Através das redes sociais, a artista compartilhou um antes e depois emocionante em que exibe a mudança em sua aparência após sofrer queda capilar, um efeito colateral de seu tratamento contra o câncer de intestino.

No vídeo comovente publicado em seu perfil oficial no Instagram, Simony dividiu mais detalhes do processo de troca de seu aplique capilar. A cantora mostrou que optou por substituir os antigos fios louros dourados por uma extensão capilar mais longa e com um tom acinzentado. Sorridente, ela ficou encantada com o resultado.

Na legenda, Simony fez questão de evidenciar que a transformação vai muito além da aparência e tem um significado fundamental para a nova etapa em sua vida: “Cheguei até aqui, não existe nada mais incrível que a FÉ. E o show vai começar", disse a artista, que está prestes a retornar aos palcos após seu tratamento contínuo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Vale lembrar que em junho deste ano, a loira revelou que está livre da doença e celebrou sua vitória com um relato comovente: “Hoje fiz o último exame, não tem mais nada mesmo. Deus Deus Deus gratidão e Dr. Fernando Maluf, meu anjo na terra e toda sua equipe. Vou terminar o tratamento”, disse a cantora, que passou por mais três sessões de quimioterapia.

“Essa experiência me transformou e me tornou mais forte. Agora, quero usar minha história para inspirar e trazer esperança a outras pessoas que também estão enfrentando o câncer. Acreditem, a cura é possível! Que minha jornada sirva como um lembrete”, Simony emocionou ao revelar a vitória contra a doença.

Simony comemora fim de nova etapa do tratamento contra o câncer:

Em agosto deste ano, Simony finalizou mais uma etapa de seu tratamento contra o câncer no intestino, descoberto no ano passado, e fez questão de comemorar sua última sessão de quimioterapia. A artista postou uma foto em que aparece sorridente no hospital, segurando um balão com a frase 'viva la vida' em clima de festa!