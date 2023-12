Simone Mendes causa com decote no umbigo: 'Perfeita'

Com macacão decotado até o umbigo, Simone Mendes causa e arranca elogios dos fãs; cantora deu o que falar com o estilo ousado

A cantora Simone Mendes não passou despercebida ao postar uma foto usando um look arrasador para um show no último final de semana em Manaus. Nos bastidores do evento, a artista se exibiu radiante e impressionou com tanta beleza.

Usando um macacão preto de couro, a ex-dupla de Simaria ostentou seu corpaço escultural na roupa "a vácuo". Além de ser bem justinha, a peça nada básica ainda tinha um decote até o umbigo que deu o que falar entre os seguidores.

"Look do show de hoje! Dia de @buteco Manaus", escreveu a famos na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Colocando o decote profundo pra jogo", falaram. "Perfeita", definiram outros. "Que deusa", exclamaram outros.

Na última semana, Simone Mendes ficou lado a lado com Simaria Mendes no casamento do irmão. Na rede social, a ex-parceira de trabalho da esposa de Kaká Diniz postou fotos do momento e chamou a atenção ao surgir com a irmã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone e Simaria ficam cara a cara no casamento do irmão

As cantores Simone Mendes e Simaria se reencontraram nesta quarta-feira, 29. É que as duas foram madrinhas de casamento da união do irmão, Caio Mendes, com Maiara Cardoso. Os três sempre foram muito próximos.

Essa é a primeira vez que elas são vistas em meses de afastamento, algo que se tornou mais intenso neste ano de 2023. Com looks luxuosos e poderosos, as duas posaram sorridentes e felizes ao lado do irmão que sempre trabalhou pelo bem da dupla.

Simone apostou em um vestido salmão e penteado caprichado. Simaria também, mostrando que este era o figurino escolhido para as madrinhas. Elas chegaram separadas, mas posaram coladinhas.

A dupla chegou ao fim em agosto de 2022, após 18 anos de parceria e dezenas de hits. Imediatamente, Simone Mendes estreou na carreira solo em janeiro de 2023, no programa Domingão com Huck, da TV Globo. "Ela não queria continuar cantando, está muito feliz da forma que ela está. Ela está com os filhos, que era algo que ela queria muito", disse. Já Simaria nunca retomou a carreira, mas prepara um retorno para 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lingua de Sogra (@linguasograig01)