Simaria revela segredo e pega os fãs de surpresa com notícia

A cantora Simaria aparece nas redes sociais com look ousado e revela segredo para os fãs sobre sua barriga reta

A cantora Simaria surpreendeu os seus fãs com a revelação de um segredo na web. Na noite de terça-feira, 23, ela surgiu nos stories do Instagram com um look ousado e resolveu contar que passou por uma cirurgia plástica.

A beldade deixou a barriga reta à mostra e disse que fez lipoaspiração há cerca de um ano. “Bom, gente, eu tinha um segredo para contar para vocês. Em 2021 ou 2022, eu fiz uma lipo, e está aqui o resultado”, disse ela.

Nas imagens, ela ostentou seu abdômen definido ao surgir com um look composto por saia preta e top brilhante. Vale lembrar que Simaria está longe dos palcos desde que terminou a dupla com sua irmã, Simone Mendes.

Motivo do fim da dupla Simone e Simaria

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao relembrar o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão. Agora, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.