Simaria ostenta as curvas impecáveis ao usar look ousado

Simaria faz pose inesperada em foto com look mínimo em dia de sol

A cantora Simaria encantou seus seguidores ao mostrar toda a sua beleza em uma nova foto nas redes sociais. Desta vez, a musa apareceu no Twitter em uma imagem só de biquíni em um lindo dia ensolarado.

Inclusive, a beldade caprichou na pose para destacar suas curvas impecáveis e destacar sua beleza natural. Na legenda, ela escreveu: “A sua melhor versão é aquela que você encanta o outro com a sua autenticidade, é aquela que você é você”, afirmou.

Nos comentários da foto, os fãs elogiaram a beleza dela. “Impossível não apreciar”, disse um seguidor. “Maravilhosa, linda e deusa grega”, comentou mais um. “Que gata”, declarou outro.

Vale lembrar que Simaria está em uma fase solteira e dedicada à família. Longe dos palcos desde o fim da dupla com a irmã, Simone, a cantora passa os seus dias ao lado dos filhos. Tanto que, na semana passada, ela compartilhou com os fãs como foi a comemoração do aniversário de seu filho, Pawel.

"Celebrando mais um aniversário do único homem da minha vida! Meu Filhinho Pawel. Filho, você chegou e trouxe junto todo amor, união, luz, paz e tudo de mais lindo que se possa imaginar. Eu sou tão grata pela sua vida meu amor! Tenho um orgulho que não cabe em mim, de ver você tão generoso, carinhoso, forte entre tantas coisas mais. Eu te amo, meu pequeno príncipe!", disse na legenda da publicação.

🤍✨ A sua melhor versão é aquela que você encanta o outro com a sua autenticidade, é aquela que você é você. pic.twitter.com/fO5wupeG01 — Simaria (@simaria) September 16, 2023

Ex-marido de Simaria revela bastidores da relação com Simone: "Já foi muito pior"

Ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.

O empresário também não entende porque foi feito tanto "drama" em torno do fim da dupla. "Já foi muito pior o relacionamento (…) alguém morreu? Qual é o drama? São duas milionárias, que vão passar para a história do Brasil" , defendeu ele.

Ao final, o pai dos filhos de Simaria ainda disse que torce pelo sucesso da cantora. "Eu torço pra que ela continue fazendo sucesso", defendeu ele que deu a entrevista direto da Espanha, onde mora com sua família.