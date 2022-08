Simaria monta vídeo com suas fotos ousadas e arrasa: ''A veia tá on''

Cantora Simaria fez vídeo de tbt com cliques arrasadores dos últimos meses e parou tudo ao exibir corpaço

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 08h41

A cantora Simaria Mendes (40) aproveitou o clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 18, e começou o dia compartilhando um vídeo cheio de lembranças arrasadoras. Em uma série de fotos, a famosa surgiu deslumbrante e roubou a cena.

Dona de um estilo ousado, a artista sertaneja, da dupla com Simone Mendes (38), apareceu nos cliques ostentando seu corpaço com looks cheios de atitude. De biquíni, sem sutiã, abusando de decote e recortes, Simaria surgiu poderosa.

"Uma série de #tbts pra começar essa quinta… A véia tá on! Bom dia babes…", brincou ela na legenda sobre estar disponível e antenada.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza da famosa. "Rainha", disseram os fãs. "Minha inspiração", escreveram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 17, Simaria parou tudo ao compartilhar uma foto sem roupa. Cobrindo apenas o necessário, a cantora apareceu nua no registro feito no espelho de se quarto gigante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria Mendes (@simaria)

Após declarações polêmicas, Simaria teria proibido a família de entrar em sua casa

Nos últimos meses, a cantora Simaria Mendes anunciou uma pausa nos shows para cuidar da sua saúde. Dias antes, a artista deu uma entrevista polêmica para Leo Dias falando sobre sua relação com Simone Mendes.

“Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?”, declarou Simaria durante a conversa com o jornalista que deu o que falar.

Já nos últimos dias, o colunista revelou que a artista não autorizou visitas de todo mundo de sua família, inclusive de sua mãe, e a decisão teria acontecido há cerca de duas semanas. Por enquanto, Simaria não se pronunciou sobre o assunto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!