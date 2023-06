Simaria Mendes causa escândalo ao surgir usando roupa micro

Aos 40 anos, Simaria Mendes causa ao posar cobrindo apenas o necessário com roupa mínima

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção ao compartilhar uma foto arrasadora logo ao acordar. Nesta quarta-feira, 07, a famosa iniciou o dia com muita beleza e ousadia ao publicar um clique usando um look micro.

No registro, a artista, ex-dupla de Simone Mendes, apareceu deslumbrante cobrindo apenas o necessário. De top e shortinhos, a artista esbanjou seu corpaço escultural com um estilo casual com um toque sensual.

"Bom dia", desejou Simaria Mendes ao compartilhar o clique de sua intimidade nos stories de sua rede social. Com seu cabelão e maquiagem feitos, ela deu um show de beleza.

Ainda nos últimos dias, após o pronunciamento polêmico de seu ex-marido sobre a separação deles, a cantora revelou qual é seus status de relacionamento. Ao ser questionada por um internauta, ela comentou se está comprometida.

Veja o look micro de Simaria Mendes:

Simaria compartilha mensagem enigmática após acusações de ex-marido

No sábado, 3, a cantora sertaneja Simaria usou suas redes sociais para compartilhar uma mensagem para lá de enigmática. Isso tudo vem depois das declarações polêmicas feitas por seu ex-marido, Vicente Escrig, que acusou a artista de agir de má-fé contra ele.

Em um vídeo compartilhado pela cantora em seu perfil oficial no Instagram, Simaria surge falando sobre julgamentos alheios. “Quando alguém fala alguma besteira a meu respeito, quando alguém me critica, quando alguém fala de mim, eu botei uma coisa na minha cabeça que ninguém tira”, começou a artista.

“Só quem conhece você, é você mesmo. Só quem sabe quem você é de verdade, são as pessoas que estão ali perto de você... sua família, as pessoas que te conhecem mesmo e quem conhece meu coração é Deus”, completou a irmã de Simone Mendes.

Na legenda da postagem, a cantora aproveitou para escrever um trecho bíblico bastante direto para o pai de seus filhos, Giovanna e Pawel. “Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo”, legendou Simaria.

Simaria Mendes e Vicente Escrig anunciaram a separação em 2022. Formado em História pela Universidade de Valência, ele conheceu a cantora após um bate-papo na rede social Orkut. Na época, a artista estava iniciando como vocalista da banda Forró do Miúdo.