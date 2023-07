Simaria Mendes arrasa ao surgir de casaco rosa aberto

Usando apenas um casaco, Simaria Mendes arrasa ao fazer clique no espelho

A cantora Simaria Mendes entrou no clima rosa do filme da Barbie e resgatou uma foto vestindo uma peça rosa. Aproveitando que é quinta-feira, 20, dia de tbt na rede social, a famosa relembrou o registro arrasador.

Na selfie do espelho, a ex-dupla de Simone Mendes apareceu fazendo carão em um camarim e chamou a atenção ao aparecer usando casaco rosa de pelinhos aberto. Sem nada por baixo, ela não passou despercebida

Além da peça, Simaria Mendes ainda apostou em uma joia poderosa. Com um colar com pedras pratas e uma rosa no centro, ela deu um show de estilo com muito luxo. "Tbt", escreveu ela na foto.

Afastada dos palcos desde o fim da dupla com a irmã, nos últimos dias, a cantora postou frases enigmáticas em sua rede social. Durante um evento, a artista surpreendeu ao dar uma declaração sobre o sucesso de Simone Mendes com a música Erro Gostoso.

Apesar do fim polêmico e de boatos de não estarem mais próximas, Simaria saiu com os filhos de Simone para um passeio no shopping. Em sua rede social, a mãe de Giovanna e Pawel exibiu os herdeiros brincando com os primos em uma loja de brinquedos.

Ex-marido de Simaria revela bastidores da relação com Simone: "Já foi muito pior"

Ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.

O empresário também não entende porque foi feito tanto "drama" em torno do fim da dupla. "Já foi muito pior o relacionamento (…) alguém morreu? Qual é o drama? São duas milionárias, que vão passar para a história do Brasil" , defendeu ele.

Ao final, o pai dos filhos de Simaria ainda disse que torce pelo sucesso da cantora. "Eu torço pra que ela continue fazendo sucesso", defendeu ele que deu a entrevista direto da Espanha, onde mora com sua família.

Vicente Escrig também falou se a separação de Simone e Simaria assustou ou ele já imaginava que isso poderia acontecer:#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/rWohhNaSpE — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 1, 2023