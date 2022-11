Simaria exibe decote generoso ao apostar em 'pretinho básico': "Espetacular"

A cantora Simaria arrancou elogios dos seguidores ao exibir seu look ousado nas redes sociais

Simaria Mendes (40) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir uma sequência de cliques toda produzida.

A cantora esbanjou beleza e sensualidade ao surgir usando um look preto com um decote bem generoso. "Um look pretinho básico para um bom final de semana!", disse a artista ao posar fazendo carão.

A produção rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Que mulher espetacular", disse uma seguidora. "Uma deusa", comentou outra. "Pelo amor de Deus, é linda demais", falou uma fã da cantora.

Confira as fotos de Simaria toda produzida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Simaria esclarece boatos envolvendo o cunhado

Recentemente, Simaria se pronunciou sobre o boato de que ela teria se apaixonado por Kaká Diniz (37), marido da irmã, Simone (38) e que isto teria sido o motivo da crise na dupla sertaneja, pouco antes das duas terem anunciado carreira solo.

"Teve um, que não soube nem mentir, que foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido de irmã. Vão tomar no ****** de vocês", rebateu ela em entrevista ao podcast Podcats, apresentado por Camila Loures (27) e Lucas Guimarães (26). "Quem acreditou é tão doido quanto quem inventou essa palhaçada toda. Como é que pode? Em que nível de cultura nós estamos?", completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!