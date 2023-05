Simaria exibe decote explosivo e mega marcado em jaqueta aberta

De jaqueta jeans aberta, Simaria exibe decotão muito marcado e impressiona

A cantora Simaria Mendes (40) impressionou mais uma vez ao colocar o seu decote para jogo. Neste sábado, 20, a famosa resgatou um clique arrasador e não passou despercebida nos stories de seus seguidores.

No registro, a irmã de Simone Mendes (38) apareceu deslumbrante, fazendo carão e com o decote bem marcado em evidência.

Usando um de seus looks ousados, a artista chamou muita atenção ao surgir com a jaqueta jeans aberta e exibindo um top todo brilhante.

Ao apostar na peça apertada, Simaria deixou o decotão explodindo roubar a cena do momento e impressionar os seguidores com sua beleza poderosa.

Ainda nos últimos dias, a cantora chamou a atenção ao fazer uma selfie no espelho de sua mansão vestindo um look diferenciado. De top micro e bermuda cor da pele, ela ostentou suas curvas esculturais.

Veja a foto de Simaria com a jaqueta aberta:

Só deu ela! Simaria rouba a cena em avião com look provocante: ''Maravilhosa''

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção com mais um de seus looks ousados. Nesta terça-feira, 09, a famosa viajou em um avião e tirou fotos cheias de atitude na aeronave. Apesar do estilo casual, ela roubou a cena com detalhes nada discretos.

Fazendo caras e bocas na série de fotos, a artista causou ao aparecer de óculos escuros de tamanho grande. Além do acessório, Simaria apostou em um casaco bege bem volumoso, regata branca decotadíssima e joias douradas.

"Eu ando pelo mundo prestando atenção, em cores que eu não sei o nome...", escreveu a famosa na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas logo admiraram a beleza e estilo da musa. "Maravilhosa! Que elegância", aprovaram os fãs. "Estilosa", falaram outros.