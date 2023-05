De top micro e shorts cor da pele, Simaria ostenta corpaço escultural

Cantora Simaria ostenta corpaço turbinado em look revelador e chama a atenção

A cantora Simaria Mendes (40) chamou a atenção nesta sexta-feira, 19, ao compartilhar uma selfie iniciando o seu dia com muito estilo e um toque de ousadia. No espelho de seu quarto, ela posou deslumbrante e encantou com sua beleza.

No registro, a artista apareceu fazendo pose e exibindo seu corpo escultural em uma roupa reveladora. De top branco micro e bermuda cor da pele, ela deu um show de boa forma com estilo.

"Bom dia", desejou Simaria ao posar ostentando suas curvas torneadas na combinação básica e inusitada.

Ainda nesta quinta-feira, 18, a irmã de Simone Mendes (38) chamou a atenção ao relembrar fotos usando roupas de banho. Ela também impressionou ao relembrar um momento na praia, vestindo uma roupa toda aberta.

Veja o look revelador de Simaria:

Radicalizou! Simaria choca ao cortar o cabelo mais curto: ''Renovada''

A cantora Simaria Mendes surpreendeu ao mudar o visual. Recentemente, a famosa compartilhou um vídeo passando pela transformação e chocou ao deixar o cabeleireiro cortar seus fios bem longos.

Acostumada a ter um cabelão, a artista impressionou ao surgir com as madeixas menores e mais repicadas. Simaria deixou o profissional passar a tesoura em seus fios e fazer um corte diferente do que estava, um mais reto.

"Olá Bilúss! Domingão com o corte novo, cabelo molhado para vocês verem o resultado. Respondendo a alguns comentários, o nome do corte é Curtain bangs! Uma renovada é sempre bem vinda, né gente", contou o estilo que adotou.

Nos comentários da publicação, os internautas deram sua opinião sobre a mudança da estrela."Ficou linda", aprovaram os fãs. "Estamos apaixonados pelo resultado", disseram outros.

Veja o novo cabelo de Simaria Mendes:

