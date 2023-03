Simaria exibe corpaço exuberante ao surgir apenas de lingerie nude na web

Solteira, Simaria ostenta suas curvas poderosas ao posar com look justíssimo ao corpo e destaca toda a sua beleza

A cantora Simaria (40) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 28, ao mostrar a sua beleza deslumbrante. Nos stories do Instagram, a beldade compartilhou uma foto com look ousado e atraiu os olhares dos fãs.

A estrela surgiu apenas de sutiã e bermuda justa ao corpo e na cor nude. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela e a barriga sarada. Inclusive, ela caprichou na pose para destacar sua beleza.

Recentemente, Simaria contou como cuida de sua beleza. Ela contou que segue uma alimentação balanceada, mas não costuma fazer exercícios. "Faz um tempo que eu tirei tudo o que tem leite, lactose, eu fiz vários exames e descobri que eu tenho várias intolerâncias e fico tentando tirar o doce, pois eu sou apaixonada. Minha perdição é açúcar!", disse ela.

"Eu não sou uma pessoa que malha muito, que gosta de malhar, eu tenho uma genética boa mesmo, eu tenho sorte. Eu adoraria estar melhor, praticar algum esporte, só pela saúde mesmo. Mas, costumo dizer que a minha autoestima é tão elevada que ela anda, perigosa", finalizou.

Ousada!

Simaria compartilhou um vídeo rebolando e chamou a atenção dos fãs. Usando apenas um vestidinho branco bem confortável, a artista exibiu seu corpaço na peça colada e deu um show de beleza com naturalidade.

Movimentando seu corpaço escultural e seu bumbum empinado, Simaria Mendes impressionou os seguidores com seu charme. "Para animar a semana", disse ela ao surgir se divertindo com o momento.