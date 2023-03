Simaria elege vestido 'empina bumbum' e escandaliza com corpaço

Cantora Simaria chamou muita atenção ao se exibir de frente e verso em vestido colado com 'empina bumbum'

A cantora Simaria Mendes (40) roubou a cena com mais um de seus looks ousados. Nesta terça-feira, 07, a famosa compartilhou um vídeo em seu Instagram usando um vestido coladíssimo e deu um show a parte ao publicar fotos para se exibir melhor com a peça.

Em seus stories, a artista subiu cliques arrasadores com a roupa e impressionou ao ostentar seu corpaço com estilo e técnica. Afinal, a irmã de Simone Mendes (38) elegeu um vestido com "empina bumbum", o que deixou seus glúteos avantajados em evidência.

Além disso, Simaria colocou para jogo o seu decote bem apertado na peça justinha e arrancou suspiros dos fãs com tanta beleza e sensualidade. "Não sei descrever o quanto estou apaixonada", declarou uma internauta. "Um luxo", aprovaram outros.

Acostumada a usar tamancos com transparência, a famosa ainda arrematou o look com o calçado estiloso e um sobretudo de tom semelhante ao do vestido.

Veja o vestido "empina bumbum" de Simaria:

Sem cair na folia, Simaria exibe parte íntima marcada em look justíssimo

A cantora Simaria Mendes curtiu o Carnaval de forma tranquila. No dia, 19, a famosa se gravou sem maquiagem aproveitando um momento calmo e mostrou que não foi a nenhuma festa.

Contudo, a artista não deixou de dar seu show de beleza para os seguidores e fez questão de compartilhar um de seus cliques ousados. Em seus stories, ela mostrou uma selfie no espelho usando um look básico, mas cheio de sensualidade.

Fazendo pose, ela apareceu exibindo suas curvas esculturais em um conjuntinho bege bem colado ao corpo. Com a peça marcada, ela deixou sua parte íntima em evidência. "Bom domingo", desejou ela. Veja a foto aqui.

