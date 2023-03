Com vestido justíssimo e decotado, Simaria chama atenção ao ostentar curvas perfeitas: "Que mulherão"

A cantora Simaria Mendes deixou os fãs das redes sociais babando ao surgir usando um vestido com decote generoso

Simaria Mendes (40) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta terça-feira, 7, ao exibir toda sua beleza e boa forma ao apostar em um look ousado.

A cantora, irmã de Simone Mendes (38), chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um vídeo em que aparece desfilando com um vestido justo e decotado, deixado em destaque suas curvas impecáveis. Ela ainda completou o look com um sapato de salto alto e óculos escuros.

Nos comentários, os seguidores exaltaram a beleza de Simaria. "Você é linda demais", disse uma internauta. "Sua beleza ultrapassa as barreiras", afirmou outra. "Que mulherão", comentou uma seguidora. "Uma verdadeira obra de arte", afirmou mais uma. "Deusa linda e maravilhosa", falou uma fã.

Confira o look justo de Simaria Mendes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Carreira solo

Desde que se separou da dupla com Simone, Simaria não retornou aos palcos e decidiu tirar um tempo para si mesma. Mas mesmo não se apresentando, ela está totalmente focada na nova fase de sua carreira. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela revelou que irá deixar o forró e o sertanejo para trás e irá embarcar em um outro gênero musical.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!