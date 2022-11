Simaria chama atenção e exibe corpão ao postar vídeo sensual só de lingerie nude: ''Zero defeitos''

Cantora Simaria, irmã de Simone, eleva a temperatura na web ao surgir usando apenas roupa íntima em vídeo no espelho

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 07h45

A nossa Kim Kardashian brasileira, a cantora Simaria (40) roubou a cena nas redes sociais na noite de domingo, 06, com um registro de tirar o fôlego!

Ao som de Beyoncé, a irmã e antiga dupla de Simone Mendes encerrou o final de semana toda poderosa exibindo o look do dia. No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, ela ostentou o corpaço ao surgir apenas de roupa íntima.

Fazendo poses em frente ao espelho, a famosa apostou em um body nude que deixou seu bumbum escapar e posou com os cabelos presos em rabo de cavalo.

Os fãs da gata exaltaram a beleza dela. "Falavam que minha veia era maga olha aí o corpão da gataaa", "Toda pomposa", "Nossa senhora da bicicletinha, que mulher linda", "Zero defeitos", "Gente, a mulher é uma cópia da Kim Kardashian, eu fico chocada", “É uma diva perfeita”, disseram.

Confira o vídeo de Simaria de lingerie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Simaria não está mais de affair com ator William Levy

A cantora Simaria deu a entender que a paquera com o ator William Levy (42) ficou mesmo no virtual e não existe mais. Após se separar do espanhol Vicente Esgrig (41), em agosto do ano passado, a cantora chegou a trocar mensagens com o astro cubano, protagonista de novelas mexicanas transmitidas pelo SBT, que inclusive vive na Espanha atualmente, onde ela tem um imóvel. Os rumores foram compartilhados pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles, que também fez um post para revelar que o romance não foi para a frente. A paquera chegou a acontecer e teve a confirmação do irmão de Simaria, Caio Mendes (40). Inclusive, fãs de William Levy já haviam notado a interação da cantora nas fotos publicadas por ele nas redes sociais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!