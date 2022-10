Simaria não está mais de paquera com o ator William Levy, de 'Café com Aroma de Mulher'

Paquera entre a cantora Simaria com o ator William Levy não saiu do virtual, diz colunista

A cantora Simaria (41) deu a entender que a paquera com o ator William Levy (42) ficou mesmo no virtual e não existe mais.

Após se separar do espanhol Vicente Esgrig (41), em agosto do ano passado, a cantora chegou a trocar mensagens com o astro cubano, protagonista de novelas mexicanas transmitidas pelo SBT, que inclusive vive na Espanha atualmente, onde ela tem um imóvel. Os rumores foram compartilhados pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles, que também fez um post para revelar que o romance não foi para a frente.

A paquera chegou a acontecer e teve a confirmação do irmão de Simaria, Caio Mendes (40). Inclusive, fãs de William Levy já haviam notado a interação da cantora nas fotos publicadas por ele nas redes sociais.

Na festa de 40 anos, em julho, o irmão de Simaria, Caio Mendes, chegou a comentar a relação dos artistas durante uma entrevista com o Fofocalizando. "Dona Simaria está com paquera novo. É verdade, estou falando sério. Pelo que eu sei, isso tem uns dois meses de papo, mas ela é muito mole, muito lenta. Não o conheci, ela me falou sobre o rapaz, mas ele não é daqui. Ele é famoso, não canta, parece que ele atua", disse.

O ator cubano se separou recentemente da esposa Elizabeth Gutiérrez, com quem tem dois filhos.

Separada, Simaria revela como anda a sua vida amorosa

Por meio da caixa de perguntas do Instagram, em resposta aos seguidores sobre sua intimidade, Simaria falou pela 1ª vez sobre seu atual status de relacionamento e foi taxativa ao dizer que está “fechada pra balanço”, ou seja, emocionalmente indisponível. A artista não se relacionou ninguém publicamente após a separação do ex-marido.

“Estou fechada pra balanço. A felicidade tem que estar dentro de nós, independente de relacionamento. Meu coração está em paz”, disse Simaria.

Simaria aparece só de maiô vermelho

Simaria Mendes também aproveitou o dia ensolarado para colocar o maiô e caprichou na selfie. Nesta última quinta-feira, 28, a musa apareceu só de maiô vermelho e óculos escuros ao fazer uma foto na frente do espelho em seu quarto.