Simaria estaria interessada em galã do SBT e irmão teria dado pistas

Simaria está apaixonada pelo ator William Levy e o irmão da cantora disse em entrevista que os dois trocaram mensagens, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 18h25

Simaria (40) está de paquera novo! De acordo com a coluna do Leo Dias, o ator William Levy é a nova paixão da cantora e já se desenrola desde 2021.

Segundo a publicação, esse relacionamento 'platônico' é de conhecimento das pessoas próximas da artista e, ela já confidenciou aos irmãos as conversas com o astro através do Instagram.

Entre um dos bate-papos, Simaria chamou Levy para participar de um videoclipe da dupla sertaneja com a irmã, Simone (38).

Na festa de 40 anos, o irmão de Simaria, Caio Mendes, chegou a comentar a relação dos artistas durante uma entrevista com o Fofocalizando. "Dona Simaria está com paquera novo. É verdade, estou falando sério. Pelo que eu sei, isso tem uns dois meses de papo, mas ela é muito mole, muito lenta. Não o conheci, ela me falou sobre o rapaz, mas ele não é daqui. Ele é famoso, não canta, parece que ele atua", disse.

Vale ressaltar que o ator cubano se separou recentemente da esposa Elizabeth Gutiérrez, com quem tem dois filhos.

QUEM É WILLIAM LEVY?

O ator é bem popular no Brasil por conta das novelas mexicanas das quais protagonizou e que foram transmitidas pelo SBT. Atualmente, podemos acompanhá-lo na reprise de Cuidado com o Anjo, ao lado da ex-RBD Maite Perroni.

Outro grande sucesso, é o remake de Café com Aroma de Mulher, na Netflix.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por William Levy / Actor Producer (@willevy)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!