Simaria arrasa ao usar look decotado em nova selfie

Simaria eleva a temperatura das redes sociais ao surgir com um look decotado em foto em casa

A cantora Simaria apostou em um look simples e confortável para curtir o dia e movimentou as redes sociais com uma selfie caprichada. A estrela surgiu apenas de blusa branca regata e destacou toda a sua beleza.

Na foto, a artista deixou o decote em evidência ao puxar o cabelo para a lateral e ainda investiu no 'carão' na hora do clique. “Somos muito mais parecidos que diferentes”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a morena. “Magnífica”, disse um seguidor. “Linda demais”, afimrou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Mais cedo, Simaria surgiu de lingerie fio-dental e blusinha regata brilhante em uma foto feita dentro do quarto.

Recentemente, Simaria rebateu os comentários negativos que recebe sempre que posta fotos de biquíni ou com looks mais justos e decotados. "As pessoas se incomodam o tempo todo porque posto minhas fotos… engraçado se um homem posta foto de sunga sem camisa ele é o GOSTOSÃO, mas se eu posto de biquíni sou p***, vulgar, quero me aparecer, estou doida", lamentou ela.

A artista ainda confessou que fica triste em ver que a maioria das críticas venha de mulheres. "Esses são só alguns dos comentários que eu recebo… e o que me deixa mais triste é uma mulher diminuindo a outra", completou.

Veja a nova foto de Simaria: