Simaria surge de lingerie fio-dental e esbanja sensualidade

Simaria recebe elogios ao aparecer com look ousado e ostenta suas curvas impecáveis

A cantora Simaria (40) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma nova foto com look ousado. Desta vez, ela surgiu com um top brilhante e de lingerie fio-dental ao posar em um quarto. Horas antes, a artista havia publicado uma foto de costas em que aparecia usando um jeans e justificando o uso da roupa.

Na foto sensual, a beldade ostentou seu corpo sarado e as curvas impecáveis, além de deixar o ombro à mostra ao deixar a alça do top cair. Nos comentários, Simaria recebeu vários elogios dos fãs. “Você é linda”, disse um seguidor. “Deusa perfeita”, comentou outro. “É um mulherão”, declarou mais um, recebendo corações de moticon como resposta da famosa.

Outros internautas aproveitaram para exaltar o momento da carreira da cantora. "Simaria está vivendo é na melhor fase de sua vida. O que deve ter de cara afim dela!!! Só que ela é um mulherão f*** irmão, em todos os sentidos. Amo o jeito espontâneo dela. Ela tem uma vibe massa muito boa!"

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SIMARIA:

Seja livre pra ser quem você é. pic.twitter.com/eQznlqiBPv — Simaria (@SimariaMendes) December 14, 2022

Simone descarta a chance de retomar a dupla com Simaria

Simone contou que não tem planos de voltar a formar uma dupla com a irmã, Simaria. Em entrevista ao podcast PodCats, a artista reforçou que a sua prioridade no momento é a carreira solo.

"Eu acredito que o que tem para você e para mim está escrito, está nas mãos de Deus. A realidade hoje, minha e da minha irmã, é que o ciclo se encerrou. Agora é minha história, Simone Mendes, e a história dela. Não tem mais Simone e Simaria", disparou ela.

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla em agosto deste ano após protagonizarem alguns desentendimentos públicos nos meses anteriores.