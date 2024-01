Silvia Poppovic e a filha roubam a cena com beleza em cliques de viagem à praia

Discreta em sua vida pessoal, Silvia Poppovic impressiona seguidores ao dividir registros de viagem à praia com a filha, Ana Bronstein

A apresentadora Silvia Poppovic aproveitou um momento de descanso com a filha, Ana Bronstein, durante uma viagem à praia, nesta segunda-feira, 8. Discreta sobre sua vida pessoal, a loira chamou atenção ao dividir cliques inéditos com sua herdeira, que é fruto do relacionamento com o médico endocrinologista Marcello Bronstein, que morreu após lutar contra uma leucemia em 2022.

No seu perfil oficial no Instagram, Silvia compartilhou um álbum de fotos ao lado da sua filha, que está com 23 anos e é estudante de medicina, assim como seu pai. A comunicadora apostou em um maiô nude com um recorte estratégico abaixo da região dos seios para posar sorridente com a herdeira durante o almoço após passar a manhã na praia.

Por sua vez, Ana escolheu um conjunto de biquíni verde, complementado por uma saída de praia da mesma cor e também apareceu sorridente ao lado da mãe, que se declarou na legenda da publicação: “Como é bom poder curtir as férias com a minha filhota! Mar, praia, boas conversas e comida fresca! Não é um privilégio?”, disse Silvia.

Mãe e filha atraíram olhares e ganharam elogios nos comentários da publicação: “Boas lembranças, as fotos estão lindas!”, exaltou uma seguidora. “Como ela está bem e bonita”, disse mais uma. “Silvia, sua filha é linda demais, parabéns”, escreveu um terceiro. “Que mulher linda essa Silvia”, disse mais um admirador da jornalista.

Vale mencionar que Silvia e Ana viveram uma dura perda na família. Marcello Bronstein, que era marido da apresentadora e pai de sua filha faleceu em 25 de novembro de 2022 após lutar contra uma grave leucemia por alguns meses. No ano passado, ela usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao seu companheiro de vida.

"Um ano sem você, Marcello! Muitas saudades de tudo; do seu carinho comigo; das nossas viagens; conversas; de viver ao seu lado e sonhar a vida juntos! Você faz muita falta, meu amor! Quero me lembrar de você sempre com esse sorriso e esse abraço de urso, macio, gostoso e protetor!!!", Silvia lamentou a partida do marido.

Silvia Poppovic abre o coração sobre vida amorosa:

No ano passado, a jornalista Silvia Poppovic fez um desabafo comovente ao falar sobre a morte de seu marido. Em entrevista ao Link Podcast, ela se emocionou ao falar sobre como está lidando com o luto, além de revelar como está sua vida amorosa após a partida do médico endocrinologista. A apresentadora contou que não está à procura de um novo amor.

"Eu acho que isso vai acontecer, se Deus quiser. Eu fui bem casada [com o Marcello] e quando você é bem casada você acredita nos relacionamentos. Eu acredito que posso encontrar outra pessoa, mas nesse momento, são só seis meses da morte dele, eu não consigo pensar nisso”, a jornalista confessou que não pensa em um novo relacionamento.