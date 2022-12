Silvia Abravanel escandaliza e para tudo ao surgir com vestido decotado: ''Maravilhosa''

Apresentadora Silvia Abravanel apostou em vestido brilhante com decote e chamou a atenção

A apresentadora Silvia Abravanel (51) chamou a atenção de seus seguidores nesta terça-feira, 13, ao compartilhar uma foto toda arrumada e cheia de elegância.

No registro, a filha de Silvio Santos (92) apareceu fazendo pose e impressionou com o look escolhido para o momento: um vestido roxo brilhante.

Vestindo a peça nada discreta e decotada, a famosa deu um show de beleza e impressionou os fãs com a produção dos cabelos, maquiagem e look. "Quando o DOM é coletivo o resultado não pode ser ruim; me sentindo maravilhosa Obrigada time que amo muito, muito, muito...", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram admirados com o clique da apresentadora. "A gata mais gata", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 12, Silvia Abravanel encantou os seguidores ao compartilhar uma foto de Silvio Santos jovem para celebrar o aniversário de 92 anos dele.

Silvia Abravanel conta como o pai Silvio Santos a trata no trabalho

A apresentadora Silvia Abravanel contou ao podcast da CARAS sobre como é a relação com o pai, Silvio Santos, no trabalho. Segundo ela, houve uma mudança de tratamento ao longo dos anos, benéfica na relação chefe e funcionária.

"Eu criei uma coisa com ele há muitos anos atrás, porque assim, quando eu entrei no SBT ele era o meu pai. Eu entrei com 16 anos, a idade que minha filha tem inclusive", contou sobre o começo da carreira.

Abravanel contou, então, sobre o ponto de mudança: "A gente foi trabalhando, trabalhando, então ele sempre me tratou como filha. E isso ao longo dos anos foi incomodando muito, atrapalhando muito a nossa relação interpessoal".

