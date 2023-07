Sheron Menezzes causa ao fazer selfie no espelho: 'Dia mais quente'

Mesmo no inverno, Sheron Menezzes causa ao fazer foto arrasadora antes de curtir dia de sol

A atriz Sheron Menezzes chamou a atenção nesta quinta-feira, 13, ao mostrar o que fez após as gravações do julgamento em Vai Na Fé, novela das sete. Livre do trabalho, a famosa aproveitou o dia quente para colocar o biquíni.

Brincando sobre estar de roupa de banho no inverno, a global fez uma selfie no espelho e esbanjou beleza. Usando uma parte de cima neutra, de cor preta, e a calcinha listrada com lateral laranja, a musa impressionou os seguidores.

"Julgamento finalizado, mas por aqui deu sol. Dizem que hoje foi o dia mais quente de julho... foi?", questionou Sheron Menezzes ao compartilhar o clique arrasador.

Nos comentários, a protagonista da novela das sete foi coberta de elogios. "Esquentou aqui no estúdio", disse o colega de elenco José Loreto. "Lindeza", admirou a também atriz do elenco, Carolina Dieckmann. "Perfeita", enalteceram os fãs.

Leia também:De biquíni, Sheron Menezzes refresca corpão com banho de chuva: “Lave nossa alma”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Filho de Sheron Menezzes esbanja fofura em flagra com os pais no aeroporto

A atriz Sheron Menezzes, que interpreta a protagonista Sol na novela Vai na Fé, da Globo, aproveitou o final de semana para curtir uma viagem com a sua família e voltou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 3. Ao desembarcar, a estrela foi flagrada no aeroporto na companhia do filho, Benjamin, e do marido, Saulo Bernard.

A estrela esbanjou simpatia e colocou o sorrisão no rosto ao perceber a presença dos fotógrafos de plantão no saguão do local. Com o cabelo preso em um coque, o filho dela, Benjamin, esbanjou fofura ao aparecer sentado em uma mala de viagem para descansar durante o trajeto.

Vale lembrar que Sheron e Saulo estão juntos há mais de 10 anos e se casaram em abril de 2022 em uma cerimônia na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Fotos: Adão / AgNews