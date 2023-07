De biquíni, Sheron Menezzes refresca corpão com banho de chuva: “Lave nossa alma”

Protagonista de Vai na Fé, Sheron Menezzes arranca suspiros dos seguidores ao posar durante banho de chuva no Amazonas

A atriz Sheron Menezzes aproveitou alguns dias de pausa nas gravações da novela da Globo ‘Vai na Fé’ para curtir o Amazonas. Durante um passeio, a musa acabou pegando o tempo fechado, mas se engana quem pensa que isso estragou o dia! A intérprete de ‘Sol’ se divertiu cum a chuva e aproveitou para refrescar o corpaço.

Em suas redes sociais, Sheron publicou diversos cliques descontraídos em que aparece curtindo a adversidade com um biquíni meia-taça laranja. Nas imagens, a musa recebe a chuva no corpão desenhado e dá risada com o momento inusitado, que arrancou suspiros dos seguidores: "Energia incrível", escreveu um. "Plena e linda", escreveu outro.

Na legenda, Sheron aproveitou para refletir sobre positividade: “Se tiver sol, que seja para iluminar. Se chover, que lave nossa alma. Se ventar, que sopre só coisas boas! Tô aqui trabalhando, mas meu corpo ainda está por lá!’, escreveu a atriz, que está filmando a reta final da novela após ser afastada por um quadro de pneumonia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Vale lembrar que há poucos dias, Sheron abriu o coração sobre as últimas semanas de gravação como sua primeira protagonista: “Eu estava aqui estudando e de repente me deu uma tristezinha no coração ao perceber que hoje começam as quatro últimas semanas de novela”, ela lamentou o final da trama.

Carolina Dieckmann exalta parceria com Sheron Menezzes

A atriz Carolina Dieckmann, que dá vida a personagem Lumiar na novela da TV Globo, Vai na Fé, colecionou elogios dos seguidores pelo trabalho no folhetim ao posar ao lado de Sheron Menezzes nas redes sociais. A loira exaltou o trabalho da colega que interpreta ‘Sol’ na trama das sete: "Duvido alguém ter uma protagonista mais linda que a minha… Nossa SOL, Sheron Menezzes", escreveu Carol.