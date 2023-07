Carolina Dieckmann exalta parceria com Sheron Menezzes e ganham elogios: ''Que dupla''

Intérprete de Lumiar em 'Vai na Fé', atriz Carolina Dieckmann posa ao lado de Sheron Menezzes, e fãs destacam atuação das artistas

A atriz Carolina Dieckmann, que dá vida a personagem Lumiar na novela das sete da TV Globo, Vai na Fé, colecionou elogios dos seguidores pelo trabalho no folhetim ao posar ao lado de Sheron Menezzes nas redes sociais!

Em sua conta oficial no Instagram, a artista exaltou sua parceria com Sheron, que interpreta a protagonista Sol, e receberam mensagens carinhosas ressaltando as atuações impecáveis na trama.

"Duvido alguém ter uma protagonista mais linda que a minha… NossaSOL @sheronmenezzes", disse Dieckmann ao legendar a postagem.

"Vocês duas", disse Clara Moneke, que vive Kate, usando emoji de coração. "Que amor! Que dupla mais deusa!", elogiou Ticiane Pinheiro. "Um grande momento! Carol no auge da sua maturidade artística e Sheron na sua protagonista!", destacou um fã. "Duas mulheres maravilhosas com trabalho excepcionais. Que mulheres lindas entregando uma história marcante pra nós no horário das 19:00. Obrigado por tanto carinho com nós telespectadores", comentou outra.

Recentemente, Carolina deixou os fãs chocados ao exibir sua flexibilidade em cliques de ensaio fotográfico.

Confira Carolina Dieckmann com Sheron Menezzes:

Angélica solta a voz com Carolina Dieckmann e Preta Gil

A apresentadora Angélica dividiu um momento especial com seus seguidores na tarde de segunda-feira, 3. A loira compartilhou um vídeo inédito em que aparece soltando a voz ao lado da cantora Preta Gil e da atriz Carolina Dieckman durante noitada entre amigas.

No registro, Angélica surge deslumbrante com um vestido tubinho preto, enquanto Preta aposta em um vestido xadrez e batom vermelho. Carol também usa um vestido longo para a cantoria. Além do trio, também estão presentes Gominho e alguns amigos da artista, que se divertem ao som de Palco, canção do pai de Preta, Gilberto Gil.

"Amizade é um tesouro que nutrimos ao longo da vida, e ontem tive a alegria de fortalecer ainda mais essa conexão com uma pessoa especial: a incrível Preta Gil”, iniciou a esposa do apresentador Luciano Huck.