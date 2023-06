Carolina Dieckmann surpreende com flexibilidade em cliques: ''Que susto''

Intérprete de Lumiar em 'Vai na Fé', atriz Carolina Dieckmann divide opiniões ao postar fotos em que aparece com os pés na cabeça

A atriz Carolina Dieckmann, que dá vida a personagem Lumiar na novela das sete da TV Globo, Vai na Fé, deixou os seguidores chocados nesta sexta-feira, 30, ao compartilhar alguns registros antigos.

Nas redes sociais, a artista surpreendeu ao postar a série de fotos em que aparece exibindo toda sua flexibilidade. Nos cliques, a famosa posou deitada usando meia-calça e colocando os pés em cima da cabeça.

"Bora pipow sextoooooooooow", brincou Dieckmann na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os seguidores se divertiram e fizeram questão de falar sobre a flexibilidade da atriz. "Flexibilidade para poucos, né mores?", "Que sextou diferente esse Carolina KKKKKKKKKK", "Que susto", "Que flexibilidade maraaaaaa", "Doeu as minhas articulações kkkkkk", "Demorei alguns minutos p entender essas tuas fotos, mulher", "Musa", escreveram alguns.

Confira as fotos de Carolina Dieckmann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann passa Dia dos Namorados com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmann provou mais uma vez ser uma grande amiga da cantora Preta Gil. A loira abriu mão de passar o Dia dos Namorados com o marido para festejar com a filha de Gilberto Gil e outros amigos na casa da artista.

Divorciada após dar fim em seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy, durante o tratamento contra o câncer no intestino, Preta Gil ganhou a companhia de pessoas muito queridas na data romântica. Carolina Dieckmann então mostrou a reunião especial e muito animada que fizeram para celebrar a vida da cantora.

"Ganhei um vale night no dia dos namorados porque esse doze de junho não fazia diferença no meu namoro, mas fazia toda diferença na sua vida", falou a global. "Ontem com o nosso amor - meu, seu, e desses amigos incríveis - transformamos o dia numa festa inesquecível e tenho certeza que essa memória que construímos será a que levaremos pra sempre. A vida é o que a gente inventa", escreveu.