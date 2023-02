Sheila Mello puxa o biquíni e exibe bumbum tatuado: ''Gata demais''

Aos 44 anos, Sheila Mello ostentou bumbum empinado com tatuagem e impressionou com boa forma

A dançarina Sheila Mello (44) parou tudo na rede social nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar uma foto usando apenas um biquíni azul.

No registro arrasador, a eterna loira do Tchan apareceu puxando a peça de baixo da roupa e deixando à mostra sua tatuagem no bumbum.

Dona de um corpaço escultural, Sheila Mello deu um show de beleza e boa forma no clique. "Aquelas fotos do rolo da câmera", disse a famosa na legenda do post.

Nos comentários da publicação, a artista logo foi coberta de elogios. "Gata demais", admiraram os fãs. "Linda mulher", falaram outros.

Veja a foto de Sheila Mello de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

De biquíni, Sheila Mello faz meditação e é criticada na web: ''Totalmente sem noção''

A dançarina Sheila Mello apareceu recarregando as energias em vídeo publicado nas redes sociais no domingo, 29. No entanto, a loira foi alvo de críticas.

No registro publicado em seu feed no Instagram, a famosa surgiu fazendo meditação com um biquíni colorido de cortininha. Nos comentários do post, ela foi acusada de sensualizar o momento.

"Alimente sua energia vital, faça ser prazer habitar a própria pele, o movimento te faz brilhar e reluzir. Confia no seu corpo, ele é potente ferramenta de revolução!", escreveu Sheila ao legendar a publicação.

Os seguidores criticaram a dançarina. "A vergonha que ela deveria ter sentido, eu senti aqui", "Você precisa é de Deus", "Vergonha no débito e crédito... Isso é típico de coisa muito pessoal e muito íntimo, povo apela demais!", "Ir pra igreja com roupa decente ninguém quer...", "Afff! Que é isso?? Totalmente sem noção, vergonha alheia", "Tem que tá de biquíni?", "Que necessidade de aparecer", "Será que incorporou, misericórdia", disseram.

Alguns internautas saíram em defesa de Mello: "Lendo os comentários e vendo aqui que a evolução espiritual está longe de alcançar muita gente", "Por que esse povinho mal amado não vão cuidar da própria vida?", "O poder do autoconhecimento, poucos entendem sobre isso!".