Sheila Mello exibe corpaço em vestido apertado e com recorte no seio

Dançarina Sheila Mello esbanjou beleza ao surgir com look justíssimo e com aberturas

Redação Publicado em 08/08/2022, às 13h42

A ex-dançarina do É o Tchan Sheila Mello (44) deu um show de beleza com um toque de sensualidade em sua rede social nesta segunda-feira, 08. Isso porque, a loira compartilhou uma foto usando um look cheio de atitude.

Dona de um corpo escultural, a famosa exibiu uma silhueta impecável no vestido bem justinho e com recortes na região do decote. Segurando uma taça de champanhe, a musa fez pose para o registro com muita classe.

"Para começar a semana", disse Sheila Mello ao surgir deslumbrante vestindo a peça bem colada e de apenas uma alça.

Ao posar plena no momento, a artista logo recebeu uma chuva de elogios dos internautas. "Sempre linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Sheila Mello parou tudo ao aparecer de biquíni na praia. Curtindo férias na Bahia, a loira parou tudo ao fazer uma foto empinando suas curvas na beira do mar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Filha de Sheila Mello aparece enorme em foto e impressiona

No último final de semana, Sheila Mello compartilhou uma foto ao lado da herdeira, Brenda Scherer, de nove anos. A herdeira, fruto de seu relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer (47) impressionou ao aparecer enorme ao lado dela.

"Posso ser uma mãe babona e dizer que tenho a filha mais linda do mundo?!”, disse a ex-dançarina do É o Tchan ao aparecer coladinha com a garota usando look de frio.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!