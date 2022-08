Ela cresceu! Filha de Sheila Mello aparece enorme em foto com a mãe

Sheila Mello agita a web ao mostrar nova foto com a filha, Brenda, que revela que está a cara da mamãe

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 12h04

A dançarina Sheila Mello (44) encantou seus seguidores ao mostrar uma nova foto ao lado da filha, Brenda (9), fruto do relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer (47). As duas apareceram abraçadas em um novo ensaio fotográfico e mostraram o quanto estão parecidas.

Inclusive, Brenda mostrou o quanto já cresceu e está cada dia mais linda. Na imagem, elas apareceram de rostos colados e com looks parecidos em casa. “Posso ser uma mãe babona e dizer que tenho a filha mais linda do mundo?!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a beleza de mãe e filha. “Lindas demais”, disse uma seguidora. “Uma foto cheia de amor”, declarou outra. “Estão lindas e são a xerox uma da outra”, escreveu mais um.

Sheila Mello ganha homenagem do namorado

Há pouco tempo, Sheila Mello completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem do namorado, o tenista João Souza. Ele falou sobre o amor que sente por ela.

“Parabéns para a mulher da minha vida! Obrigado por ser meu fechamento e minha confidente da vida! Que você seja sempre esse exemplo de mulher e ser humano! Te admiro e te amo tanto, minha ‘lôra’!”, se derreteu o gato na legenda do post.

