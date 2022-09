Sem sutiã, Jade Picon usa vestido com decote e choca com beleza absurda: ''Rainha''

Deslumbrante, ex-BBB Jade Picon choca web ao posar com vestido vermelho sexy com decote

Não é novidade que a ex-BBB Jade Picon (20) vem arrancando suspiros de seus seguidores no Instagram pelas apostas fashionistas. E na noite do último sábado, 17, não foi nada diferente!

A influenciadora, que está prestes a estrear na nova novela Travessia, da TV Globo, surpreendeu seus seguidores com novo clique de parar o trânsito em que aparece com um vestido vermelho.

Em tecido vermelho vivo, a peça, cheia de detalhes rendados, conta com recortes ao redor do decote e segue um padrão luxuoso. Para completar a peça, ela optou por um colar de diamantes com pingentes.

Ainda na produção, ela optou por um penteado molhado com as madeixas jogada para trás: "Você é maravilhosa", disse uma seguidora. "Rainha", continuou outra. "Ela é a maioral", destacou um terceiro.

Ainda recentemente, a atriz abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e bateu-papo com os seus seguidores. Ela explicou o motivo de não se pronunciar com as polêmicas envolvendo seu nome nas redes sociais.

Aclamada!

Recentemente, Humberto Martins rasgou elogios à atuação de Jade em uma coletiva de impressa da novela que irá suceder “Pantanal”.

"Essa menina é um prodígio. Não estou querendo puxar saco de ninguém. Já trabalhei com várias atrizes novinhas, já fui pai de várias outras delas. Não criticando as outras, mas já comparando, ela tem algo a mais para a profissão do que simplesmente o ego ou a vaidade", comentou.