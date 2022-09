Humberto Martins cutuca a Globo e fala sobre novela com Jade Picon: ''Coisas estão muito diferentes''

Ator Humberto Martins revelou motivo de ter aceitado fazer novela na Globo e comentou atuação de Jade Picon, sua filha em 'Travessia'

O ator Humberto Martins (61) está na próxima novela das nove escrita por Gloria Perez (73), Travessia. Em coletiva de imprensa da trama, ele abriu o jogo sobre mais um trabalho na Globo e até revelou o que está achando de contracenar com a novata Jade Picon (20).

Segundo o ator, ele recebeu um telefonema da autora e não titubeou em aceitar o convite, deixando até sua casa em Orlando, nos EUA, para trabalhar em Travessia.

“O convite partiu da Gloria. Ela me ligou pessoalmente, eu estava em Orlando, em casa, topei de cara. Falei: ‘o tanto que você significa na minha vida, o tanto que já fez personagens bons pra mim… Pra você, faço até o pipoqueiro da esquina’. Tenho certeza de que o pipoqueiro seria interessante, porque todos brilham nas novelas dela, não sei de onde ela tira inspiração”, enalteceu a escritora.

Sincero, Humberto Martins se mostrou sem papas na língua e falou sobre trabalhar na Globo no cenário atual da empresa. "A Gloria deve ter batalhado muito pra me ter na novela dela. Hoje as coisas estão muito diferentes da Globo”, disparou.

E continuou: "Eu não sou mais da TV Globo, não me sinto mais da TV Globo. Eu sou da Gloria, estou fazendo a novela da Gloria com a magnífica direção de Mauro Mendonça Filho".

Humberto Martins fala sobre atuar com Jade Picon

Em Travessia, Humberto Martins é o pai de criação de Jade Picon. Na trama, ele assumiu a garota como sua filha e teme que ela descubra a verdade sobre a paternidade. Sobre dividir cena com a influenciadora, o ator contou que está sendo uma boa surpresa.

"Essa menina é um prodígio. Não estou querendo puxar saco de ninguém. Já trabalhei com várias atrizes novinhas, já fui pai de várias outras delas. Não criticando as outras, mas já comparando, ela tem algo a mais para a profissão do que simplesmente o ego ou a vaidade", disse ele.

E continuou tecendo elogios a ela: "Ela quer crescer, quer ser uma atriz, dar o empenho dela. Tem sido ótimo trabalhar com ela. Parece uma profissional que já tem 10 anos de carreira. Tem o texto na ponta da língua, se desenvolve muito bem. Até me surpreende".

Na coletiva, Jade Picon comentou como está lidando com as críticas de ter sido escalada para uma novela das nove. Gloria Perez também deu sua opinião sobre a situação.

Uma breve sinopse de Travessia

Uma traição muda o destino de Guerra (Humberto Martins) e Moretti (Rodrigo Lombardi) em Travessia, próxima novela das nove, que estreia no dia 10 de outubro, na TV Globo. Os dois eram grandes amigos, além de sócios, mas cortaram relações quando Guerra descobriu que Moretti se envolveu com Débora (Grazi Massafera), mulher com quem pretendia se casar e por quem estava completamente apaixonado.

Depois da briga e de todos os conflitos que dela decorrem, Moretti muda-se para Portugal e os dois nunca mais se falam. No Brasil, Guerra segue a vida levando dessa história apenas a construtora, que quer fazer chegar ao posto de principal empresa no ramo da construção civil – pretexto para provar que não precisa do ex-sócio para ter sucesso – e a filha Chiara (Jade Picon), que registrou como sua, mas na verdade tem Moretti como pai biológico.

A jovem é a única faísca de amor depois de tanta decepção vivida por Guerra, por isso ele prefere manter o segredo sobre a paternidade do que perdê-la. “Eu sempre fui um cara que quis ser pai, ter uma família. Me casei aos 24 anos com essa intenção. Sempre adorei crianças e jovens, é muito simples e fácil para mim me relacionar com eles, então foi tranquilo construir essa relação com a Jade durante as preparações. Eu passei a amá-la como filha”, entrega Humberto Martins sobre o papel.

