Jade Picon faz revelações sobre sua primeira personagem em novela e rebate críticas: ''To aprendendo''

Nataly Paschoal Publicado em 15/09/2022, às 09h46

A ex-BBB Jade Picon (20) revelou alguns detalhes sobre sua primeira personagem em novela, a Chiara de Travessia. Durante a coletiva de imprensa da trama de Gloria Perez (73), a influenciadora comentou sobre as semelhanças e diferenças que tem com a jovem.

"Então acho que a ainda to descobrindo o que eu e a Chiara tem de semelhante ou de diferente, mas de fato temos muitas coisas em comum, somos duas garotas jovens, antenadas nas tendências de moda, então a Chiara vai trazer novidade de makes diferentes das que eu to acostumada usar", contou sobre a pegada fashion da personagem.

Jade Picon falou mais sobre essa aproximação com a garota. "Mas sinto uma conexão muito grande com ela, essa conexão mesmo com tendência, com o que ta sendo usado, ela é super conectada na internet, mas existem muitas coisas na maneira de pensar e na maneira de lidar com as situações que eu faria de maneira diferente", apontou as diferenças.

A ex-BBB ainda destacou o que mais admira em sua personagem, filha de Grazi Massafera (40) na próxima trama das nove. "Uma coisa que to aprendendo com a Chiara e que admiro muito nela é que às vezes, tem certas consequências, mas ela é muito decidida de ter uma ideia e de ir atrás, mas eu gosto de pessoas assim que dá a cara a tapa e isso eu acho muito bonito de ver, mas pelo menos ela faz o que tem vontade, eu não tenho muito eu penso demais antes de fazer", contou.

Por fim, a influenciadora revelou que Chiara lançará algumas modinhas para o público. "Eu to com todo time de figurino, estamos fazendo construção, é sim um objetivo nosso lançar tendências, tem roupas que a Chiara vai usar que é lá de dentro [Globo], estamos explorando várias áreas pra fazer uma construção", comentou sobre as roupas.

Jade Picon e Gloria Perez falam sobre críticas da escalação da ex-BBB para Travessia

Recentemente, Gloria Perez revelou que a escalação de Jade Picon foi feita por ela se encaixar perfeitamente ao papel e por ter um grande talento na atuação. Novamente, a autora não mostrou ligar para as críticas e deu sua opinião sobre os comentários polêmicos.

"Acho uma grande bobagem, não compactuo com preconceito, acho que se as pessoas ficaram assim de orelha em pé, esperem pra ver, aí depois critica ou aplaude", declarou a escritora.

Jade Picon também revelou como lida com as críticas sobre atuar pela primeira vez. "Quando essa oportunidade chegou assim pra mim já imaginei que ia ser algo que gerasse isso, independente do que eu escolhesse fazer na minha vida, vai ter gente falando bem ou mal, já to acostumada, desde os 12 anos, desde que eu to na internet, mas eu jamais deixaria de aproveitar a oportunidade como essa que é a maior que apareceu na minha vida, não poderia tá mais feliz de tá nesse processo por conta do que as pessoas fossem dizer, respeito muito a profissão", declarou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

