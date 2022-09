Jade Picon desabafa sobre rivalidade feminina após boatos de polêmica com Larissa Manoela

Após rumores de que Larissa Manoela se recusou a tirar foto, influencer Jade Picon comenta sobre rivalidade feminina no Twitter

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 13h45

A influenciadora digital Jade Picon (20) usou as redes sociais para comentar sobre rivalidade feminina em meio a rumores de que Larissa Manoela (21) teria se recusado a tirar foto com ela.

A ex-participante do BBB 22, que fará sua estreia como atriz na próxima novela das nove da Globo, Travessia, de Gloria Perez (73), desabafou em sua conta no Twitter, neste domingo, 04. Segundo informações do Jornal Extra, Larissa teria despistado ao ouvir pedido de fotógrafos presentes no local.

"Todo dia tentam criar uma rivalidade feminina diferente… Não tem necessidade disso, independente se aconteceu ou não, ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém E TÁ TUDO BEM!!!", disse Jade na rede social.

No momento, fotógrafos que estavam no local pediram para Larissa tirar foto com Jade, que chegou enquanto ela dava entrevista ao lado do namorado, André Luiz Frambach. A atriz teria dado as costas aos paparazzos, 'saindo de fininho’ nos bastidores ao ouvir o pedido.

Vale lembrar que Jade e Larissa são ex-namoradas do ator João Guilherme (20), filho do cantor Leonardo (59).

Na área VIP do festival, Jade encontrou Gabriel Medina (28), apontado como seu affair, que chegou a comentar sobre o romance entre eles, de acordo com o portal. “Tem que tomar cuidado quando estiver beijando. Tem sempre alguém filmando", disse sobre os vídeos que circulam nas redes sociais de beijos dos dois.

Jade Picon fala sobre rivalidade após rumores de polêmica com Larissa Manoela:

todo dia tentam criar uma rivalidade feminina diferente… não tem necessidade disso, independente se aconteceu ou não, ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém E TÁ TUDO BEM!!! — Jade Picon (@jadepicon) September 4, 2022

Jade Picon explica silêncio em polêmicas com seu nome

Recentemente, Jade Picon abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e bateu papo com os seus seguidores. Ela explicou o motivo de não se pronunciar com as polêmicas envolvendo seu nome nas redes sociais. A ex-BBB disse que prefere não falar sobre as críticas e boatos que circulam na web pelo bem de sua saúde mental."Prefiro a minha saúde mental acima de qualquer coisa. Desde os doze anos que estou na internet. Se eu for parar para responder tudo o que falam sobre meu nome, desde verdades a mentiras, me pronunciar... Não vou me fazer refém do que as pessoas acham, dando essa energia de mim e o meu tempo, porque vai me fazer mal. Foi um mecanismo que encontrei há muito tempo", disse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!