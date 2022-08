Jade Picon explica silêncio em polêmicas: ''Não vou me fazer refém''

Influenciadora Jade Picon bate papo com os fãs e responde motivo de não se manifestar em polêmicas envolvendo seu nome

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 08h07

A influenciadora digital Jade Picon (20) abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e bateu papo com os seus seguidores na noite de terça-feira, 30!

Nos Stories, a famosa, que está gravando sua primeira novela, a substituta de Pantanal, Travessia, de Gloria Perez (73), explicou o motivo de não se pronunciar com as polêmicas envolvendo seu nome nas redes sociais.

A ex-BBB disse que prefere não falar sobre as críticas e boatos que circulam na web pelo bem de sua saúde mental.

"Prefiro a minha saúde mental acima de qualquer coisa. Desde os doze anos que estou na internet. Se eu for parar para responder tudo o que falam sobre meu nome, desde verdades a mentiras, me pronunciar... Não vou me fazer refém do que as pessoas acham, dando essa energia de mim e o meu tempo, porque vai me fazer mal. Foi um mecanismo que encontrei há muito tempo", disse.

"Não sei nem o que tem que acontecer. Geralmente seguro a minha onda e deixo. Quer falar em cima do meu nome? Beijo para você. O máximo que vai ter de mim é o meu silêncio. É sobre a minha paz. Prefiro ficar caladinha para vencer", concluiu Jade.

Jade também falou sobre sua experiência nas gravações do próximo folhetim das nove da Globo, em que interpretará Chiara. “As gravações da novela estão a todo vapor. Todos os dias eles estão gravando várias frentes, já gravo amanhã, gravo depois de amanhã, então já estou pegando o ritmo”, revelou.

“É muito legar ver tudo que tem por trás, que eu nem imaginava. Você vê: ‘Ai nossa uma cena de 30 segundos”. Cara, o tempo que leva, o tanto de gente que faz parte disso”, contou ainda participante do BBB 22.

Jade Picon sobre ficar em silêncio nas polêmicas com seu nome:

Jade Picon mostra barriga trincada em selfie no espelho

Jade Picon roubou a cena na web, mais uma vez, pela beleza, e recebeu chuva de elogios dos seguidores na manhã da terça-feira, 30. A famosa compartilhou um clique antes de treinar em que aparece com um top bege e shortinho branco. A ex-BBB posou em selfie em frente ao espelho, exibindo seu abdômen trincado e as pernas torneadas. "BOM DIAAAA. Foto tirada 8:47 antes do treino! Quem acompanhou? Corre pro story :)", escreveu.

