Jade Picon revela aos seus seguidores imagens dos bastidores de “Travessia”

A influenciadora Jade Picon mostrou um pouco dos bastidores da próxima novela das 21h, "Travessia", em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 19h32

Nesta sexta-feira, 16, Jade Picon (20) levou seus fãs à loucura ao compartilhar em seu Instagram algumas imagens nos bastidores da novela “Travessia”.

A influenciadora publicou vídeos em preto e branco nos seus stories mostrando um pouco das filmagens da próxima novela das 21h.

Jade compartilhou com seus seguidores imagens do quarto da personagem que interpreta na trama de Gloria Perez, Chiara.

Em outro momento, a participante do BBB 22 apareceu com o ator Humberto Martins, que interpretará o pai de Chiara, e a atriz Cássia Kis.

Reprodução: Instagram

Aclamada!

Recentemente, Humberto Martins rasgou elogios à atuação de Jade em uma coletiva de impressa da novela que irá suceder “Pantanal”.

"Essa menina é um prodígio. Não estou querendo puxar saco de ninguém. Já trabalhei com várias atrizes novinhas, já fui pai de várias outras delas. Não criticando as outras, mas já comparando, ela tem algo a mais para a profissão do que simplesmente o ego ou a vaidade", comentou.