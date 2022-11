Sem sutiã, Bella Campos arrasa de look justinho e deixa o namorado babando: ''Se verde tá assim...''

Atriz Bella Campos, que interpretou Muda no remake de 'Pantanal', ostenta corpaço escultural em vestido poderoso e ganha elogios de MC Cabelinho

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 13h28

A atriz Bella Campos (24), que interpretou a personagem Muda na segunda versão da novela Pantanal, surpreendeu a web e o amado com o corpaço em um look poderoso!

Na manhã desta sexta-feira, 04, ela surgiu dentro do elevador para sair com o namorado, MC Cabelinho (26), que não poupou elogios à amada.

Nos vídeos, nos Stories do Instagram do rapper, a estrela apareceu usando um vestido verde limão e ostentou as curvas impecáveis. Com recorte na barriga, ela deixou à mostra a cinturinha e o abdômen sarado ao surgir sem sutiã com a roupa coladinha.

"Deus, obrigado por esse presente que o senhor colocou na minha vida", escreveu MC Cabelinho ao postar o registro ao lado da namorada. Ele ainda se derrete ao brincar: "Se verde tá assim... Gostosa".

Vale lembrar que Bella Campos e MC Cabelinho assumiram o romance publicamente no final de outubro após terem sido vistos juntos desde o fim de setembro, pouco antes do último capítulo de Pantanal. O cantor deu um anel de brilhantes para a atriz e os dois têm trocado declarações nas redes sociais.

Confira MC Cabelinho babando por Bella Campos:

Bella Campos curte noite em shopping com MC Cabelinho

A atriz Bella Campos, que interpretou a Muda na novela Pantanal, da Globo, aproveitou passeio com MC Cabelinho recentemente em um shopping no Rio de Janeiro. Os dois foram fotografados enquanto circulavam pelos corredores do local e também em um momento em um restaurante. Em clima de romance, eles apareceram felizes, conversando e trocando sorrisos

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!