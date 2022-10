Após assumir namoro, MC Cabelinho rasga elogios a Bella Campos: ''Minha preta''

MC Cabelinho se derrete pela namorada, Bella Campos, a Muda do remake de 'Pantanal', e pede votos para a amada em prêmio de atuação

O cantor MC Cabelinho (26) usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 26, para se declarar e elogiar a namorada, Bella Campos (26)!

Nos Stories de seu Instagram, o funkeiro fez um convite para os fãs a votarem na atriz, que está concorrendo a um prêmio de atuação, e não poupou os comentários carinhosos sobre a intérprete da personagem Muda no remake da novela Pantanal, que chegou ao fim no dia 07 deste mês.

"Isabella está concorrendo a atuação do ano, então venho pedir aos meus fãs para votarem na minha preta. É muito importante para ela. Sei o quanto ela se esforça e estuda dentro de casa. Vocês que viram a novela Pantanal e viram como ela foi bem e acreditam no trabalho dela, como eu, votem nela, porque ela merece. Boa sorte, preta! Vai clicar no link, vai ter essa preta linda, e vocês vão votar", disse ele.

Após os rumores, Bella e Cabelinho assumiram o namoro na segunda-feira, 24, com um vídeo em que os dois aparecem cantando a música Deixa Acontecer, do grupo Revelação, trocando declarações em clima de romance.

Vale lembrar que eles foram vistos juntos desde o fim de setembro, pouco antes do último capítulo de Pantanal, e os boatos de affair já rolavam nas redes sociais. Apesar de compartilharem momentos juntos, ter mostrado aliança que ganhou e flores, a atriz e o cantor não tinham se manifestado sobre o assunto.

Confira MC Cabelinho babando pela namorada, Bella Campos:

Bella Campos ganha anel de brilhantes de MC Cabelinho

Em meio a rumores de affair, a atriz Bella Campos ganhou um presente especial de MC Cabelinho no início do mês. Os dois, que não confirmaram e nem negaram que estão vivendo um romance, foram vistos juntos curtindo noitada no Rio de Janeiro recentemente, e desde então, estão sendo alvos de boatos de namoro. Nos Stories de seu Instagram, o rapper mostrou que deu um anel de brilhantes para a atriz, aumentando as especulações dos fãs sobre o relacionamento.

