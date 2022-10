Namoro? MC Cabelinho mostra celular com foto de Bella Campos: ''A paixão me pegou''

MC Cabelinho surge usando capinha de celular com foto de Bella Campos, a Muda do remake de 'Pantanal', e alimenta boatos de romance

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 14h14

O MC Cabelinho (26) agitou as redes sociais ao alimentar os rumores de affair com a atriz Bella Campos (24), intérprete de Muda no remake da novela Pantanal!

Nos Stories de seu Instaram, na quinta-feira, 06, o cantor surgiu mostrando a capinha de seu celular, que tem uma foto da atriz. Na imagem, ela aparece toda de branco, deitada em uma cama com, aparentemente, um buquê de flores.

Cabelinho mencionou Bella no registro e cantando trecho da canção A Paixão Me Pegou, do grupo Revelação. "A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui", entoou o rapper.

Vale lembrar que os dois posaram juntinhos recentemente nas redes sociais em noitada no Rio de Janeiro, na companhia do rapper L7nnon.

Confira a publicação de MC Cabelinho:

Bella Campos fala sobre mordida de jacaré no Pantanal

Recentemente, Bella Campos usou as redes sociais para falar sobre o perrengue que passou com jacaré após revelar a situação em participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT. Ela contou que foi mordida por um jacaré durante as gravações em Mato Grosso do Sul. A jovem disse que o animal selvagem mordeu a sua perna enquanto estava nadando em rio durante folga das filmagens. "Ele [jacaré] abriu toda a boca (...) Era muito grande, era um "megajacaré". Ele abocanhou a minha perna", disse ela.

Após a exibição do programa, Bella voltou a falar sobre o assunto nos Stories de seu Instagram. "As pessoas se surpreendem com a minha calma contando... Quando isso aconteceu no dia, as pessoas também se surpreenderam. Só que, tipo assim, na minha cabeça, no momento que saí do rio inteira, caminhando, eu falei: 'cara, o pior já aconteceu, o que vier daqui para frente é lucro, entendeu?' Eu sabia que eu tinha toda assistência que eu ia precisar, sabia que tinha médico, primeiros socorros, já estava tomada a vacina", falou.

