Bella Campos fala sobre mordida de jacaré durante gravações: ''Nada mais me abala nessa vida''

A atriz Bella Campos (24), que interpreta a personagem Muda no remake da novela Pantanal, usou as redes sociais para falar sobre o perrengue que passou com jacaré após revelar a situação em participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT.

Ela contou que foi mordida por um jacaré durante as gravações em Mato Grosso do Sul. A jovem disse que o animal selvagem mordeu a sua perna enquanto estava nadando em rio durante folga das filmagens. "Ele [jacaré] abriu toda a boca (...) Era muito grande, era um "megajacaré". Ele abocanhou a minha perna", disse ela.

Na manhã desta sexta-feira, 16, após a exibição do programa, Bella voltou a falar sobre o assunto nos Stories de seu Instagram. "As pessoas se surpreendem com a minha calma contando... Quando isso aconteceu no dia, as pessoas também se surpreenderam. Só que, tipo assim, na minha cabeça, no momento que saí do rio inteira, caminhando, eu falei: 'cara, o pior já aconteceu, o que vier daqui para frente é lucro, entendeu?' Eu sabia que eu tinha toda assistência que eu ia precisar, sabia que tinha médico, primeiros socorros, já estava tomada a vacina", disse ela.

"Eu saí e falei assim: temos um machucado, vamos cuidar desse machucado, está tudo bem. E é isso, vida que segue. E saí me sentindo muito forte. Porque eu falei: cara, eu lutei com um jacaré, nada mais me abala nessa vida", brincou Bella.

Na sequência, ela fez um agradecimento e negou que a Globo abafou o acidente com a atriz. "Só tenho a agradecer a todos os meus ancestrais, ao meu sangue pantaneiro, que me deu esse reflexo de reagir tão rápido e é isso. Estamos aí, firmão. E eu queria também esclarecer outra coisa: não teve nada disso de abafaram a história. Eu não quis falar sobre a história antes porque é chato quando você acaba de passar por uma coisa ter que ficar recontando mil vezes. Eu também não vou ficar fazendo isso agora, não fiz isso antes, e queria ter a narrativa da minha história a partir da minha voz de uma forma leve e descontraída que é assim que eu quero encarar isso que aconteceu e quero encarar como sinal de que meus ancestrais estão comigo, que eu estou protegida e que eu tenho força para encarar muita parada e é isso, nada de sensacionalismo. Não, não, não, não, não", disparou a famosa, que na noite de quinta-feira, 15, Bella posou ao lado de MC Cabelinho em sua rede social.

