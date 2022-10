Assumidos? Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', ganha anel de brilhantes de MC Cabelinho

Sem confirmar namoro, atriz Bella Campos, a Muda do remake de 'Pantanal', ganha aliança luxuosa de MC Cabelinho em meio a rumores de affair

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 08h54

Em meio a rumores de affair, a atriz Bella Campos (24), que viveu a personagem Muda na novela Pantanal, ganhou um presente especial de MC Cabelinho (26).

Os dois, que não confirmaram e nem negaram que estão vivendo um romance, foram vistos juntos curtindo noitada no Rio de Janeiro recentemente, e desde então, estão sendo alvos de boatos de namoro.

Nos Stories de seu Instagram, o rapper mostrou que deu um anel de brilhantes para a atriz, aumentando as especulações dos fãs sobre o relacionamento.

Na web, Bella também mostrou que começou a segunda-feira ao lado de MC Cabelinho. O músico, que estava fazendo show em Portugal, presenteou a amada com pastéis de belém. "Olha quem trouxe pastel de belém, direto de Belém. Aulas!", disse ela.

Confira o anel que Bella Campos ganhou de MC Cabelinho:

MC Cabelinho mostra celular com foto de Bella Campos

MC Cabelinho agitou as redes sociais recentemente ao alimentar os rumores de affair com a atriz Bella Campos. Na web, na quinta-feira, 06, o cantor surgiu mostrando a capinha de seu celular, que tem uma foto da atriz. Na imagem, ela aparece toda de branco, deitada em uma cama com, aparentemente, um buquê de flores. Cabelinho mencionou Bella no registro e surgiu cantando trecho da canção A Paixão Me Pegou, do grupo Revelação. "A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui", entoou o rapper.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!